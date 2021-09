Entella-Olbia oggi in tv: data, orario e streaming girone B Serie C 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Alle 14:30 di martedì 28 settembre Entella e Olbia scenderanno in campo in occasione della sesta giornata del girone B di Serie C 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo per i tre punti in palio in questa sfida da non perdere. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in live streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Alle 14:30 di martedì 28 settembrescenderanno in campo in occasione della sesta giornata delB di. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo per i tre punti in palio in questa sfida da non perdere. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in livesu Eleven Sports. SportFace.

Advertising

vivere_sardegna : Serie C Girone B. Olbia, Canzi: “Entella costruita per tornare subito in Serie B. Vogliamo giocarcela” - SpazioOlbia : V.Entella - Olbia, mister Canzi ne convoca 21 - rep_genova : L'Entella di nuovo in campo: caccia ai tre punti contro l'Olbia [di Lorenzo Mangini] [aggiornamento delle 16:50] - IleniaGiagnoni : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Olbia alla prova Entella. Canzi: 'A Chiavari per fare risultato' - UnioneSarda : #Sardegna - #Olbia alla prova Entella. Canzi: 'A Chiavari per fare risultato' -