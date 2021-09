Eni | Descalzi incontra premier libico Abdul-Hamid Dbeibah

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Primo Ministro del Governo di Unità Nazionale della Libia,, e l’AD di Eni Claudio, si sonoti oggi a Tripoli, alla presenza del Chairman di NOC Mustafa Sanalla, per discutere la strategia di Eni nel Paese attraverso il rilancio degli investimenti, il sostegno al settore sanitarioe all’accesso all’energia (rinnovabili, gas per il mercato domestico e produzione di energia elettrica). Claudioha confermato al Primo Ministro il pieno impegno di Eni nelle attività e nei progetti operativi nel Paese, puntando sul gas naturale per soddisfare il crescente fabbisogno energetico del Paese. La società sta lavorando a nuovi importanti progetti di sviluppo offshore come Strutture A&E, Bouri Gas Utilization, ...