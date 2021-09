Droga: traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, 25 indagati (Di martedì 28 settembre 2021) I Carabinieri di Salerno stanno eseguendo la terza operazione antiDroga negli ultimi quindici giorni: 25 misure cautelari (8 in carcere, 11 domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla P.g) per traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché un decreto di fermo di indiziato di delitto, per gli stessi reati, nei confronti di 5 pregiudicati. Nell’operazione figura un consigliere comunale di Sant’Angelo le Fratte, destinatario della misura degli arresti domiciliari. Eseguito anche un decreto si sequestro preventivo di un bar e di 7 autovetture. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 28 settembre 2021) I Carabinieri di Salerno stanno eseguendo la terza operazione antinegli ultimi quindici giorni: 25 misure cautelari (8 in carcere, 11 domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla P.g) per, detenzione edinonché un decreto di fermo di indiziato di delitto, per gli stessi reati, nei confronti di 5 pregiudicati. Nell’operazione figura un consigliere comunale di Sant’Angelo le Fratte, destinatario della misura degli arresti domiciliari. Eseguito anche un decreto si sequestro preventivo di un bar e di 7 autovetture. Consiglia

Advertising

carolafrediani : La Policía Nacional spagnola, insieme a Polizia italiana, Europol e Eurojust, ha smantellato un'org criminale colle… - Agenzia_Ansa : Il prete arrestato una settimana fa a Prato per traffico di droga e appropriazione indebita, don Francesco Spagnesi… - _Carabinieri_ : Facevano di tutto per nascondere il loro traffico di droga. Usavano persino ambulanze per trasportare in modo sicur… - AnsaToscana : Droga: traffico Toscana-Sardegna, 6 arresti in indagini Cc. Blitz a Livorno, Pisa, Nuoro, Cagliari, Mantova. 11 ind… - vivere_sardegna : Droga: traffico Toscana-Sardegna, 6 arresti in indagini Cc -