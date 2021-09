Covid, da Cts via libera aumento capienza stadi, teatri e cinema (Di martedì 28 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 28 settembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - SkyTG24 : Covid, il parere del Cts: ok capienza del 75% per stadi, 80% per cinema e teatri - MediasetTgcom24 : Covid, Cts: cinema, teatri e sale da concerto al 100% all'aperto e all'80% al chiuso #Covid - andreastoolbox : Covid, il Cts: 'Tifosi allo stadio al 75%. Per cinema e teatri sale piene all'80%' - la Repubblica… - Z3r0Rules : RT @Angela300564201: Il Tempo: 'Incapaci e lottizzati'. La furia di Crisanti contro il Cts, bomba in diretta tv. -