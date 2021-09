Barcolana53, dal primo ottobre il ritiro dei materiali di regata (Di martedì 28 settembre 2021) Si apre il primo ottobre alle ore 9 la sede della Società Velica di Barcola e Grignano per l’atteso ritiro dei materiali di regata per la Barcolana53. Dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020, quando è stato obbligatorio spedire a casa dell’armatore la sacca, quest’anno torna l’atteso incontro tra i volontari della SVBG impegnati nell’organizzazione della regata e gli armatori, che potranno recarsi a Barcola ogni giorno, fino al 9 ottobre, dalle 9 alle 19 per ritirare la sacca con i numerosi gadget e i documenti di regata, mascone e bandiera di classe. Barcolana53: “Aprire la sede per la regata è un’emozione” “Aprire la sede della SVBG con tutte le dovute cautele e in sicurezza – ha commentato il ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 28 settembre 2021) Si apre ilalle ore 9 la sede della Società Velica di Barcola e Grignano per l’attesodeidiper la. Dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020, quando è stato obbligatorio spedire a casa dell’armatore la sacca, quest’anno torna l’atteso incontro tra i volontari della SVBG impegnati nell’organizzazione dellae gli armatori, che potranno recarsi a Barcola ogni giorno, fino al 9, dalle 9 alle 19 per ritirare la sacca con i numerosi gadget e i documenti di, mascone e bandiera di classe.: “Aprire la sede per laè un’emozione” “Aprire la sede della SVBG con tutte le dovute cautele e in sicurezza – ha commentato il ...

Advertising

Private_Dock : RT @DiscoverTrieste: Manca poco alla #Barcolana53! ?? Avete tempo fino al #30settembre per iscrivervi alla @RegataBarcolana in programma do… - Marialuisamean1 : RT @DiscoverTrieste: Manca poco alla #Barcolana53! ?? Avete tempo fino al #30settembre per iscrivervi alla @RegataBarcolana in programma do… - flavio_fdv : RT @DiscoverTrieste: Manca poco alla #Barcolana53! ?? Avete tempo fino al #30settembre per iscrivervi alla @RegataBarcolana in programma do… - Ipocontro : RT @DiscoverTrieste: Manca poco alla #Barcolana53! ?? Avete tempo fino al #30settembre per iscrivervi alla @RegataBarcolana in programma do… - MFulvia : RT @DiscoverTrieste: Manca poco alla #Barcolana53! ?? Avete tempo fino al #30settembre per iscrivervi alla @RegataBarcolana in programma do… -