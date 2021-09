Aborto, negli ospedali pubblici del Lazio quasi il 70% dei ginecologi è obiettore (Di martedì 28 settembre 2021) Il 66% dei ginecologi e delle ginecologhe negli ospedali pubblici della Regione Lazio è obiettore di coscienza. Lo rivela un’indagine presentata oggi da Non una di meno Roma in occasione della Giornata mondiale per l’Aborto sicuro, libero e gratuito. Un lavoro di raccolta dal basso dei dati dell’obiezione di coscienza in tutte gli ospedali, i consultori e i presidi sanitari della regione governata da Nicola Zingaretti «denunciando la gravità della situazione che mostra un’emergenza a cui rispondere con urgenza e misure adeguate», spiegano dal collettivo. Al grido di «Noi all’Aborto clandestino non ci torniamo», le attiviste di Non una di meno spiegano che su un totale di 314 ginecologi e ginecologhe censiti, 182 si ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021) Il 66% deie delle ginecologhedella Regionedi coscienza. Lo rivela un’indagine presentata oggi da Non una di meno Roma in occasione della Giornata mondiale per l’sicuro, libero e gratuito. Un lavoro di raccolta dal basso dei dati dell’obiezione di coscienza in tutte gli, i consultori e i presidi sanitari della regione governata da Nicola Zingaretti «denunciando la gravità della situazione che mostra un’emergenza a cui rispondere con urgenza e misure adeguate», spiegano dal collettivo. Al grido di «Noi all’clandestino non ci torniamo», le attiviste di Non una di meno spiegano che su un totale di 314e ginecologhe censiti, 182 si ...

Advertising

Caschi_Male : @stop_thepigeon @blaptos Proprio per questo da credente avrei votato a favore dell’aborto negli anni ‘70, e voterei… - luca_rota1 : La #chiesa che pretende di dettare legge in tema di #eutanasia e #aborto è come un gruppo di #ultras facinorosi che… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #28settembre #RassegnaStampa Più pubblico in sala e negli stadi. Papa: l'aborto è omicidio. Morisi indagato per droga. Lady G… - leggoit : #28settembre #RassegnaStampa Più pubblico in sala e negli stadi. Papa: l'aborto è omicidio. Morisi indagato per dr… - notberniegang : adoro come negli articoli inglesi sulla legalizzazione dell'aborto in San Marino chiamano lo stato 'Tiny San Marino' ?? -