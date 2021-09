Volley, Conegliano-Novara in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa 2021 femminile (Di lunedì 27 settembre 2021) Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara tornano a sfidarsi nella Supercoppa 2021 di Volley femminile: ecco come seguire la partita. Tanta attesa per l’esordio della stella turca Karakurt con la maglia di Novara, mentre le Pantere dovranno rinunciare a Fahr e Sylla, entrambe ferme per infortuni rimediati durante gli Europei. Conegliano proverà comunque a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, tentando anche di allungare l’incredibile striscia di successi consecutivi che le vede imbattute da X partite. Si preannuncia grande battaglia al PalaPanini di Modena: chi si aggiudicherà il primo trofeo stagionale? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 2 ottobre. Di seguito le informazioni per seguire la partita. TV E streaming – ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Imocoe Igor Gorgonzolatornano a sfidarsi nelladi: ecco come seguire la partita. Tanta attesa per l’esordio della stella turca Karakurt con la maglia di, mentre le Pantere dovranno rinunciare a Fahr e Sylla, entrambe ferme per infortuni rimediati durante gli Europei.proverà comunque a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, tentando anche di allungare l’incredibile striscia di successi consecutivi che le vede imbattute da X partite. Si preannuncia grande battaglia al PalaPanini di Modena: chi si aggiudicherà il primo trofeo stagionale? L’appuntamento è per le ore 17.30 di sabato 2 ottobre. Di seguito le informazioni per seguire la partita. TV E– ...

