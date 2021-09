Vaccini, l’Ema avvia l’analisi sulla terza dose di Moderna: l’ipotesi di un via libera solo per i fragili (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha ufficialmente avviato l’analisi dei dati per autorizzare la somministrazione di una terza dose del vaccino anti Covid di Moderna. Ad annunciarlo è l’ente regolatore stesso sottolineando come procederà a una «valutazione accelerata» della richiesta presentata dall’azienda produttrice americana, «compresi i risultati di uno studio clinico in corso». Il terzo richiamo di Moderna dovrà essere somministrato almeno 6 mesi dopo dalla seconda dose già effettuata e riguarda la categoria di popolazione dai 12 anni in su. sulla base della revisione appena avviata, l’Ema dovrà esprimersi sulla sicurezza ed efficacia dei dati presentati. L’ente regolatore ha ribadito «la non ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha ufficialmentetodei dati per autorizzare la somministrazione di unadel vaccino anti Covid di. Ad annunciarlo è l’ente regolatore stesso sottolineando come procederà a una «valutazione accelerata» della richiesta presentata dall’azienda produttrice americana, «compresi i risultati di uno studio clinico in corso». Il terzo richiamo didovrà essere somministrato almeno 6 mesi dopo dalla secondagià effettuata e riguarda la categoria di popolazione dai 12 anni in su.base della revisione appenata,dovrà esprimersisicurezza ed efficacia dei dati presentati. L’ente regolatore ha ribadito «la non ...

