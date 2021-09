Torna la Parigi-Roubaix dopo 2 anni e mezzo! I protagonisti saranno molto diversi da allora

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 settembre 2021) Questa domenica, a duee mezzo dall’ultima volta, torneremo finalmente ad assistere alla. La Regina delle Classiche, nel 2020, non si è tenuta per via della pandemia e in questa stagione è stata spostata da aprile a ottobre. In questo 2021, peraltro, l’Inferno del Nord si sdoppierà dato che, per la prima volta nella storia, verrà proposta anche la versione femminile della gara in linea più prestigiosa in assoluto. Nel 2019 il successo andò a Philippe Gilbert, il quale superò, in volata, il tedesco Nils Politt. Il fuoriclasse vallone, ormai prossimo ai quarant’, difficilmente riuscirà a giocarsi nuovamente la vittoria. Il passistone teutonico, invece, potrebbe essere della partita pure stavolta, dato che la Regina delle Classiche è la gara perfetta per lui e la sua condizione è sicuramente più ...