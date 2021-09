Ti cala la palpebra? Ecco le soluzioni per tirarla su (Di lunedì 27 settembre 2021) Meno invasiva rispetto al passato, la blefaroplastica è l’intervento più richiesto nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni perché risolve il problema della cute della palpebra superiore che cede. Questa metodica negli anni ha subito una sostanziale evoluzione e, Renée Zellweger, nonostante non abbia mai confermato, è entrata spesso nel mirino dei commenti dei fan che le chiedevano se avesse fatto qualcosa al suo sguardo. L’attrice, famosa per essere una vera trasformista che non ha mai avuto paura anche di guadagnare chili di troppo per rispettare il copione (memorabili le sue metamorfosi nei primi due capitoli della saga Il diario di Bridget Jones), negli ultimi anni appare completamente diversa: agli occhi sembra sia stata effettuata una rimozione di cute della palpebra superiore. Con l’aiuto degli specialisti vediamo che cosa funziona. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Meno invasiva rispetto al passato, la blefaroplastica è l’intervento più richiesto nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni perché risolve il problema della cute della palpebra superiore che cede. Questa metodica negli anni ha subito una sostanziale evoluzione e, Renée Zellweger, nonostante non abbia mai confermato, è entrata spesso nel mirino dei commenti dei fan che le chiedevano se avesse fatto qualcosa al suo sguardo. L’attrice, famosa per essere una vera trasformista che non ha mai avuto paura anche di guadagnare chili di troppo per rispettare il copione (memorabili le sue metamorfosi nei primi due capitoli della saga Il diario di Bridget Jones), negli ultimi anni appare completamente diversa: agli occhi sembra sia stata effettuata una rimozione di cute della palpebra superiore. Con l’aiuto degli specialisti vediamo che cosa funziona.

