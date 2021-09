Terza dose, il calendario: al via per anziani, Rsa e sanitari over 60. Quanto tempo dopo la seconda dose (Di lunedì 27 settembre 2021) Nei giorni scorsi il Comitato tecnico scientifico aveva dato l’approvazione alla somministrazione della Terza dose di vaccino anti Covid-19 per alcune fasce della popolazione: nello specifico, gli over 80 e i residenti delle Rsa. Ora arriva la circolare del ministero che fa ufficialmente partire le somministrazioni: “Partiamo con la Terza dose per ottantenni, ospiti delle Rsa e personale sanitario“, ha quindi spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, specificando che per tutti gli altri la somministrazione “verrà invece decisa sulla base dell’acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell’andamento epidemiologico“. Terza dose: a chi tocca adesso Parte la somministrazione della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Nei giorni scorsi il Comitato tecnico scientifico aveva dato l’approvazione alla somministrazione delladi vaccino anti Covid-19 per alcune fasce della popolazione: nello specifico, gli80 e i residenti delle Rsa. Ora arriva la circolare del ministero che fa ufficialmente partire le somministrazioni: “Partiamo con laper ottantenni, ospiti delle Rsa e personaleo“, ha quindi spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, specificando che per tutti gli altri la somministrazione “verrà invece decisa sulla base dell’acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell’andamento epidemiologico“.: a chi tocca adesso Parte la somministrazione della ...

Advertising

TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Agenzia_Ansa : 'La terza dose a tutti i medici, ognuno è a rischio'. E' la richiesta del presidente dell'Ordine dei Medici Fnomceo… - Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - zazoomblog : Al via la terza dose anti-Covid per over 80 ospiti delle Rsa e personale sanitario - #terza #anti-Covid #ospiti… - MRMRSC6 : RT @agenzia_nova: #Israele Bennett elogia la politica dell’economia aperta e la terza dose -