Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter. Segnalazioni di persone intrappolate (Di lunedì 27 settembre 2021) È stata molto violenta la scossa di Terremoto registrata lunedì mattina sull’isola di Creta. La magnitudo rilevata è di 6.1 della scala Richter a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ne ha registrato la potenza, è avvenuta alle 08.17 ora italiana. Secondo le prime informazioni il sisma ha fatto tremare scosso gli edifici di tutta l’isola e di Heraklion, la città principale. Alcuni utenti sui social segnalano che il Terremoto ha spaventato la popolazione e moltissime persone sono uscite per strada. Un testimone a Heraklion, citato dal quotidiano inglese Independent, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata. Sono arrivate le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) È stata molto violenta ladiregistrata lunedì mattina sull’isola di. Larilevata è di 6.1a una profondità di 13 chilometri. Il sisma, secondo quanto comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che ne ha registrato la potenza, è avvenuta alle 08.17 ora italiana. Secondo le prime informazioni il sisma ha fatto tremare scosso gli edifici di tutta l’isola e di Heraklion, la città principale. Alcuni utenti sui social segnalano che ilha spaventato la popolazione e moltissimesono uscite per strada. Un testimone a Heraklion, citato dal quotidiano inglese Independent, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata. Sono arrivate le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 della scala Richter è stata registrata sull'isola di Creta, a una profondi… - fattoquotidiano : Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 6.1 della scala Richter - repubblica : Terremoto a Creta, almeno una vittima e molti danni a edifici e chiese per la scossa di magnitudo 6 nel centro dell… - patjdp : RT @repubblica: Terremoto a Creta, almeno una vittima e molti danni a edifici e chiese per la scossa di magnitudo 6 nel centro dell'isola… - _Claudio_C_ : RT @Miti_Vigliero: Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6.1 a Creta -