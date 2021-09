Servizi Italia, informativa su azioni proprie (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Servizi Italia, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021, complessivamente 3.500 azioni ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1320 euro per un controvalore pari a 7.461,90 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei Servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.893.908 azioni proprie pari al 5,95% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, si contrae la performance di Servizi Italia, con i prezzi allineati a 2,12 euro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021, complessivamente 3.500ordinarie pari allo 0,011% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 2,1320 euro per un controvalore pari a 7.461,90 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore deiintegrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 1.893.908pari al 5,95% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, si contrae la performance di, con i prezzi allineati a 2,12 euro ...

