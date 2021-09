Radici Pietro | ricavi ed EBITDA in aumento nel 1° semestre

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il CdA diIndustries & Brands – società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della pavimentazione tessile – ha approvato la relazione finanziaria semestrale del gruppo al 30 giugno 2021. Isono stati pari a 21,79 milioni di euro, in crescita del 12,6% rispetto al 30 giugno 2020. L’è stato pari a 0,80 milioni di euro (+119%), mentre il risultato netto è stato negativo per 1,09 milioni di euro (-4%). La Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) risulta pari a 20,63 milioni di euro (19,95 milioni di euro al 31 dicembre 2020). “Sebbene i prolungati effetti della pandemia abbiano impattato in modo significativo i mercati in cui la società opera, in particolar modo quelli collegati al settore del turismo, il primo2021 ha confermato le ...