Preziosi chiude alla Salernitana e per lo scudetto “tifo per il Napoli”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenoa – “La? Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no“. Enricoha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto dellacircolate nei giorni scorsi subito dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners. “I nuovi proprietari sono persone giovani che hanno una situazione finanziaria importante, sono affidabili e questa era la cosa più importante – ha aggiunto l’ormai ex patron rossoblù –. Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Il futuro del Genoa è blindato“. L’ex presidente rimarrà comunque legato al club più antico d’Italia. “Chi ha comprato il 100% della società ha il diritto di decidere, i proprietari decideranno ma per contratto ho un posto nel board, che non ...

"Ho un posto nel board che non vuol dire potere decisionale ma una delega per alcune attivita'", precisa, chequesta sua avventura al Genoa con la fama di mangia - allenatori ("in ...... che resterà comunque legato al club: "Ho un posto nel board che non vuol dire potere decisionale ma una delega per alcune attività", precisa, chequesta sua avventura al Genoa con la ...Preziosi: «Ho un diritto a un posto nel cda Genoa, ma non vuol dire che avrò potere decisionale. L'era dei presidenti mecenati è finita» ..."Il futuro del Genoa e' blindato". Enrico Preziosi e' convinto di aver fatto la scelta giusta. Nei giorni scorsi e' andata in porto la cessione del Grifone, col club passato alla 777 Partners, una soc ...