Nel mondo a venire | oltre ai blackout newyorchesi | ci sarà un attaccante straordinario di nome Victor

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ho avuto difficoltà con la visione della partita. No, neppure stavolta c’entra Dazn, sono semplicemente andato al cinema. Si gioca troppo spesso, mo’ non è che si possa fare nient’altro in settimana. Siamo andati a vedere Tre piani di Moretti, vale la pena, soprattutto se durante lo spettacolo il Napoli vince agevolmente. Tre piani, tre punti e andiamo avanti. Esco dal cinema, accendo lo smartphone, gli amici a cui avevo chiesto aggiornamenti non mi hanno scritto nulla, come se non ce ne fosse il bisogno, come se sapessero (e che io pure sapessi) che non si poteva non vincere. Va bene, ma non si può mai dire. Prima ancora di guardare gli highlights leggo le dichiarazioni di Mazzarri. “Non mi pare che il Napoli abbia avuto occasioni”. Come si fa a non amarlo? Mazzarrone nostro, è sempre lui, invece di pensare alla sua squadra che non ha mai mai mai tirato, pensa al Napoli. Guardo le ...