Morisi indagato, botta e risposta Sgarbi-Fedez (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi indagato per droga. Dopo Salvini, Fedez si scontra anche con Vittorio Sgarbi tra ironia e stoccate a vetriolo. Il primo ad attaccare è il critico d'arte: "Se c'è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consumato '21 grammi di felicità…per uso personale…' forse non è il caso che faccia il moralista con Salvini sulla vicenda Morisi", sferra il colpo Sgarbi, stigmatizzando così il sarcasmo del cantante nei confronti di Salvini. Immediata la risposta del rapper : "Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria. Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine".

