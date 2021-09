Metroid Dread - prova

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 settembre 2021) Raccontare un videogioco comenel 2021 è un'operazione molto più complessa di quanto non fosse nel pieno dell'età dell'oro della saga di Samus Aran. Perché se escludiamo dall'equazione il remake del secondo episodio, quel Samus Returns pubblicato nel 2017, bisogna tornare indietro di oltre 11 anni prima di imbattersi in un altro capitolo della serie, ovvero Other M per Nintendo Wii, riscoprendo un'epoca in cui le cose funzionavano in modo molto diverso. Se allora quello del “vania” era un genere sfuggente e destinato a una ristretta cerchia di appassionati, oggi si è trasformato in una fucina creativa capace di dare vita a dozzine di piccoli e grandi capolavori. Hollow Knight del Team Cherry, Ori and the Blind Forest e il suo sequel, il recente Ender Lilies di Binary Haze Interactive, il The Messenger pubblicato da Devolver Digital: ...