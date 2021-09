Manuel Bortuzzo svela perché ha lasciato la sua ex fidanzata prima del GF Vip (Di lunedì 27 settembre 2021) Manuel Bortuzzo è sempre più vicino a Lulù e, nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tempo di confidenze più intime. Per questo motivo la principessa etiope ha chiesto al nuotatore per quale motivo si è lasciato con la sua ex fidanzata. Manuel Bortuzzo svela perché ha lasciato la sua ex fidanzata perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 settembre 2021)è sempre più vicino a Lulù e, nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tempo di confidenze più intime. Per questo motivo la principessa etiope ha chiesto al nuotatore per quale motivo si ècon la sua exhala sua ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Manuel Bortuzzo svela perché ha lasciato la sua ex fidanzata prima del GF Vip - VelvetMagIta : GF Vip, il papà di Manuel Bortuzzo non approva la relazione con Lulú: “Rimpiango le ex” #gfvip #gfvip6 #VelvetMag… - GFvip6sondaggi : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: “Non è il tipo di mio figlio”… - FarSenza : Il discorso di Manuel in sintesi. Sai la vita mi ha portato a essere così, sulle mie nei rapporti. Ci metto un po'… - librathriving : Se fosse vero (e sicuramente lo è) Manuel è un gran bel pezzo di stronzo scusate ??????????????#gfvip -