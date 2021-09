Manfredi | «Istruzione | Sud penalizzato Servono fondi straordinari»

(Di lunedì 27 settembre 2021) La campagna elettorale per le comunali è agli sgoccioli. Il candidato di centrosinistra a Napoli, Gaetano, è il simbolo dell’alleanza Pd-5S in vista delle politiche. L’ex premier Giuseppe Conte (di cuiè stato ministro dell’Università) è arrivato in città a più riprese e tornerà per chiudere la campagna elettorale, la sfida è diventata chi avrà più voti tra i dem e i pentastellati. Il Pd ha portato in città il segretario Enrico Letta, Art1 ha schierato Pierluigi Bersani … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...sue proposte per la transizione energetica? E poi in ultimo lo chiediamo anche a Gaetano, '... dall'dai trasporti. Da tutta una serie di cose che sono presenti all'interno del ...... è in campo come candidato sindaco anche l'ex rettore dell'Università Federico II, Gaetano. mentre i l tessuto produttivo si impoveriva e le alternativa all'arrivavano da segmenti ...La campagna elettorale per le comunali è agli sgoccioli. Il candidato di centrosinistra a Napoli, Gaetano Manfredi, è il simbolo dell’alleanza Pd-5S in vista delle politiche. L’ex premier Giuseppe Con ...«Sono in costante contatto con molti tra i presidenti dei comitati regionali Fipav di tutta Italia. Vogliamo, attraverso ...