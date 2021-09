L’ex presidente afghano denuncia un attacco hacker dopo un messaggio social pro-talebani (Di lunedì 27 settembre 2021) Il testo del messaggio aveva contenuti e contorni paradossali. Sulla pagina Facebook di Ashraf Ghani era comparsa una lettera rivolta alla Comunità internazionale (e ai cittadini). Nella missiva social si chiedeva il riconoscimento del governo dei talebani in Afghanistan e si spingeva per un dialogo affinché il Paese potesse tornare prospero. Alla fine, però, è stato lo stesso ex presidente afghano a smentire quel contenuto, sottolineando come la sua pagina Facebook sia finita nelle mani di uno o più hacker. LEGGI ANCHE > Hamisha Bahar, la radio che prova a raccontare la violenza sulle donne in Afghanistan «Urgente. La pagina ufficiale di Facebook di Mohammad Ashraf Ghani è stata hackerata. Fino a quando verrà ripristinata, il contenuto che vi viene pubblicato da ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021) Il testo delaveva contenuti e contorni paradossali. Sulla pagina Facebook di Ashraf Ghani era comparsa una lettera rivolta alla Comunità internazionale (e ai cittadini). Nella missivasi chiedeva il riconoscimento del governo deiin Afghanistan e si spingeva per un dialogo affinché il Paese potesse tornare prospero. Alla fine, però, è stato lo stesso exa smentire quel contenuto, sottolineando come la sua pagina Facebook sia finita nelle mani di uno o più. LEGGI ANCHE > Hamisha Bahar, la radio che prova a raccontare la violenza sulle donne in Afghanistan «Urgente. La pagina ufficiale di Facebook di Mohammad Ashraf Ghani è stataata. Fino a quando verrà ripristinata, il contenuto che vi viene pubblicato da ...

