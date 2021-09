Levante è incinta | esplode la gioia sui social

Advertising

iltrashecultura : RT @alebohred: io levante che annuncia di… - ivye26 : LEVANTE INCINTA MI SENTO MALE CHE BELLINA ODDIOOOOOOOOOOOOOO - Daaisyviolet : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta - lbuprofene : In che senso Levante è incinta e il baby non è di Diodato? - iltrashecultura : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Levante incinta

Un'estate da ricordare, questa, per, al secolo Claudia Lagona. La cantautrice che ha da poco chiuso la sua tournée estiva può ... L'artista èda cinque mesi: lei e Pietro Palumbo, suo ..., in arrivo il primo figlio con il fidanzato Pietro Palumbo. L'annuncio del cantante su Instagram ripercorre un'estate complicata, fatta di problemi ed imprevisti, ricca di novità e ...La bella notizia viene accolta da amiche come Laura Pausini, Alessandra Amoroso e Arisa: la gravidanza è iniziata 5 mesi fa. “Ti darò il mondo”, scrive la cantante ...La cantante Levante ha annunciato di essere incinta tramite un lungo messaggio su Instagram. Ecco le sue parole a riguardo.