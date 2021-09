iPhone 13 “vola” prima del lancio ufficiale | il test di resistenza agli urti è sorprendente

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ildifatto sul nuovo13 ha dell’incredibile: com’era ridotto dopo un impatto a 160 chilometri orari. Sin dallo scorso anno, Apple ha basato gran parte della propria campagna pubblicitaria per il nuovosulladel telefono. Chiunque abbia un televisore o veda contenuti di qualsiasi tipo sul web, avrà visto la pubblicità con la ragazza che, mentre cammina in strada, perde la presa sul suoe si produce in un simpatico tentativo di non farlo cadere per terra “palleggiandolo” con il palmo della mano. Alla fine l’finisce irrimediabilmente a terra, ma quando lo prende non ha nemmeno un graffio. Pubblicità sicuramente ...