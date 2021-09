Infortuni Dybala e Morata | il report della Juve

Advertising

SkySport : Infortuni Dybala e Morata: le news sulla Juve dopo le visite mediche

...dei due attaccantie Morata dovrebbero rientrare dopo la sosta. Entrambi gli attaccanti si sono recati in mattinata al J Medical per effettuare i controlli del caso in seguito agli...Morata - Duein una sola partita, due stop che priveranno la Juventus dei suoi attaccanti titolari. Allegri dovrà fare a meno di Pauloe Alvaro Morata per le gare ...La squadra si prepara per i prossimi due impegni contro Chelsea in Champions League e Torino in Serie A, l’allenatore non potrà contare su Dybala e Morata, usciti dal campo per infortunio.Lo ah raccontato l'edizione odierna del Corriere della Sera, spiegando come Allegri abbia sferzato costantemente, e platealmente, una squadra che sta prendendo troppe reti. "State andando a due all'or ...