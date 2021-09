Indagato Morisi, l’ex guru di Salvini: «Cessione di droga» (Di lunedì 27 settembre 2021) Venerdì la notizia delle sue dimissioni da tutti gli incarichi nella comunicazione social di Matteo Salvini per imprecisate «ragioni familiari». Ieri la notizia che Luca Morisi, l’inventore della «Bestia» che dal 2013 ha fatto decollare sui social il segretario del Carroccio, è Indagato per Cessione di stupefacenti dalla procura di Verona. La brutta storia inizia a metà agosto, quando tre ragazzi vengono fermati dai carabinieri che trovano nella loro auto un flacone di droga liquida. O meglio: di quella che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 27 settembre 2021) Venerdì la notizia delle sue dimissioni da tutti gli incarichi nella comunicazione social di Matteoper imprecisate «ragioni familiari». Ieri la notizia che Luca, l’inventore della «Bestia» che dal 2013 ha fatto decollare sui social il segretario del Carroccio, èperdi stupefacenti dalla procura di Verona. La brutta storia inizia a metà agosto, quando tre ragazzi vengono fermati dai carabinieri che trovano nella loro auto un flacone diliquida. O meglio: di quella che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - darioricci1292 : RT @vitalbaa: La circostanza che Morisi sia indagato per droga non aggiunge nulla alla considerazione dell'individuo, già chiara prima che… - amaryllide1 : RT @vitalbaa: La circostanza che Morisi sia indagato per droga non aggiunge nulla alla considerazione dell'individuo, già chiara prima che… -