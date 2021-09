Grande Fratello Vip | Valentina ex di Tommaso torna e attacca le donne | ' Il cucciolo di Bambi è un cucciolo di Psyco'

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico. Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una perso… - GassmanGassmann : Ascolti tv 20 settembre 2021: Gassmann torna alla grande e straccia il Grande Fratello Vip | TvZoom ?????? - tachiflueoki : RT @ToniaPeluso: Aldo Montano mio preferito. Si sta facendo il Grande Fratello da fuori, collegato con la video chiamata di whatsapp vista… - Giovann58336212 : Sophie la rivelazione più bella di questo Grande Fratello Vip #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Vip, Valentina ex di Tommaso torna e attacca le donne della casa 'Il cucciolo di Bambi è un cucciolo di Psyco' . La ai concorrenti dopo aver ascoltato i loro commenti in difesa del suo ...Vip: Greta attacca Soleil, poi mette in guardia Gianmaria 'Quella lasciala perdere'. La fidanzata dell'imprenditore napoletano fa e tiene testa alla tigre Stasi, poi si sofga anche con ...Valentina Nulli Augusti contro Alex Belli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti: è la concorrente ideale del Grande Fratello Vip 6 ...Nuovo appuntamento con il "Grande Fratello Vip". In primo piano lo scontro tra le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che, sui social, si sono stuzzicate durante il weekend. Un altro con ...