Gp Sochi: le parole di Binotto (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine del Gp di Sochi, Mattia Binotto ha commentato il Gran Premio della Ferrari. La scuderia italiana ha ottenuto il podio con Carlos Sainz. Gp Sochi: Norris può incolpare solo se stesso Gp Sochi: Binotto è contento del podio? La Ferrari lascia Sochi con il podio di Sainz e il tredicesimo posto di Charles Leclerc. La pioggia ha influito notevolmente sulla gara, condizionando anche il risultato dei due piloti Ferrari. Leclerc infatti è stato lasciato in pista a differenza del compagno di scuderia, subito richiamato per montare le intermedie. Una strategia errata che ha impedito al monegasco di ottenere il podio dopo una gara perfetta iniziata dalla 19a posizione. Al termine del Gran Premio, il team principal ha provato a spiegare cosa è accaduto nel finale di gara. Queste ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine del Gp di, Mattiaha commentato il Gran Premio della Ferrari. La scuderia italiana ha ottenuto il podio con Carlos Sainz. Gp: Norris può incolpare solo se stesso Gpè contento del podio? La Ferrari lasciacon il podio di Sainz e il tredicesimo posto di Charles Leclerc. La pioggia ha influito notevolmente sulla gara, condizionando anche il risultato dei due piloti Ferrari. Leclerc infatti è stato lasciato in pista a differenza del compagno di scuderia, subito richiamato per montare le intermedie. Una strategia errata che ha impedito al monegasco di ottenere il podio dopo una gara perfetta iniziata dalla 19a posizione. Al termine del Gran Premio, il team principal ha provato a spiegare cosa è accaduto nel finale di gara. Queste ...

