Gianmaria Antinolfi | chi è | cosa fa e tutte le ex famose dell’imprenditore napoletano del GF Vip

(Di lunedì 27 settembre 2021) Entrato nella casa più spiata d’Italia dal giorno uno del reality show, ha iniziato fin da subito a far parlare di sé grazie alla sua fama legata a donne dello spettacolo decisamente. Numerosi infatti sono i flirt attribuiti a, il chiacchierato imprenditoreche vanta una fugace relazione con Belen Rodriguez e Dayane Mello. Anche se la storia che sta facendo più discutere in questi giorni è quella con la sua coinquilina Soleil Sorge.fa nella vitaè un imprenditore di Napoli nato il 30 giugno del 1985. Della sua gioventù si sa poco se non il fatto che l’abbia trascorsa sempre nella città partenopea dove in seguito ha conseguito una Laurea in ...

Advertising

CorriereCitta : Gianmaria Antinolfi, chi è la fidanzata Greta Giulia Mastroianni: età, lavoro, vita privata, Instagram, Soleil Sorg… - DEVIVALERE : Ok fine primo round eliminati: Miriana Trevisan, Samy Youssef, Amedeo Goria, Le Selassié, Jo Squillo, Carmen Russo… - blogtivvu : Greta Giulia Mastroianni, fidanzata Gianmaria Antinolfi: chi è? Lui cambia idea “Ti amo” #gfvip - heart_kandrakar : RT @matyzzle: La presunta tipa di Gianmaria Antinolfi nelle stories di Fabrizio Corona ???????????????? #GFvip - matyzzle : La presunta tipa di Gianmaria Antinolfi nelle stories di Fabrizio Corona ???????????????? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

A rivelarlo è stata lei stessa che sfogandosi con, spiega che ci sono alcuni comportamenti che non le tornano soprattutto perché alcuni hanno riferito delle loro frequentazioni ...In occasione della quinta puntata, poi, in studio si recherà la fidanzata dell'imprenditore. L'incontro tra i due si è reso necessario soprattutto in considerazione dei rapporti ...Entrato nella casa più spiata d’Italia dal giorno uno del reality show, ha iniziato fin da subito a far parlare di sé grazie alla sua fama legata a donne dello spettacolo decisamente famose. Numerosi ...Soleil Sorge fidanzato: in un momento di chiacchere con Francesca Cipriani, la bella bionda si confida e svela di essere innamorata ...