Elisabetta Gregoraci nel mirino delle polemiche, l'intervento sul Green Pass viene contestato (Di lunedì 27 settembre 2021) Ha appassionato i telespettatori al Grande fratello vip 6, ma adesso Elisabetta Gregoraci è al centro di una polemica mediatica sollevatasi sul suo nuovo intervento tv registrato a Domenica in. Incalzata dalla conduttrice Mara Venier con diversi quesiti sull'emergenza Covid 19, in diretta tv al talk domenicale di Rai 1, l'ex storica di Flavio Briatore ha paragonato la situazione attuale che vive a Montecarlo a quella che si vive in Italia, alle prese con la pandemia. Ha quindi sottolineato che nel suo stato di residenza le regole antivirus sono ferree e che queste vengono osservate con maggiore attenzione rispetto al Belpaese, in primis la misura del Green Pass. Un intervento che ora divide molto l'opinione dei telespettatori, molti dei quali non si risparmiano contestazioni dure rivolte all'ex ...

lucia04030043 : Da Emma Marrone a Elisabetta Gregoraci, le vip non sfuggono ai paparazzi#eligreg - CascioloRino : #gfvip fate entrare 10 minuti Elisabetta Gregoraci così insegna. Manuel come alzare non semplici muri ma intere mur… - ElisaDiGiacomo : Domenica In: Elisabetta Gregoraci parla del Covid, alcuni telespettatori la criticano - icittadini : Domenica In, Elisabetta Gregoraci parla di Covid: è bufera - 48giacelli : Domenica in, Elisabetta Gregoraci si collega da Montecarlo. Ricoperta di insulti: 'Basta, hai rotto' -