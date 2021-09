Elezioni in Germania, chi ha votato chi. Enormi le differenze a livello di età (Di lunedì 27 settembre 2021) Le Elezioni in Germania di ieri sono state piuttosto atipiche rispetto a quelle che si sono svolte negli ultimi anni in Europa. Al contrario che in molti altri Paesi qui le ali estreme hanno perso. Sia i post comunisti della Linke che la destra sovranista di Afd hanno diminuito i propri voti. In particolare però i primi, che hanno vissuto un travaso di voti a favore di Spd e Verdi, i veri vincitori delle consultazioni. E tuttavia nonostante questo risultato “moderato” si è trattato delle Elezioni con maggiori cambiamenti dal 2005. Perché la Cdu/Csu ha perso il primato che deteneva da 16 anni, vivendo un crollo del consenso. Ma chi ha votato per questi partiti? Come e più che in Italia le preferenze per le diverse liste sono variate moltissimo in base a fattori socio-demografici. La ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 27 settembre 2021) Leindi ieri sono state piuttosto atipiche rispetto a quelle che si sono svolte negli ultimi anni in Europa. Al contrario che in molti altri Paesi qui le ali estreme hanno perso. Sia i post comunisti della Linke che la destra sovranista di Afd hanno diminuito i propri voti. In particolare però i primi, che hanno vissuto un travaso di voti a favore di Spd e Verdi, i veri vincitori delle consultazioni. E tuttavia nonostante questo risultato “moderato” si è trattato dellecon maggiori cambiamenti dal 2005. Perché la Cdu/Csu ha perso il primato che deteneva da 16 anni, vivendo un crollo del consenso. Ma chi haper questi partiti? Come e più che in Italia le preferenze per le diverse liste sono variate moltissimo in base a fattori socio-demografici. La ...

