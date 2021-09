Cologno | la Casa di Lorenzo si trasferisce e viene adottata da Fondazione Johnson&Johnson

Advertising

provXriflettere : @UnitedPlanetFe1 @DebAttanasio @Nonnadinano Ma è solo una divisione amministrativa. Sesto o cologno monzese sono Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cologno Casa

IL GIORNO

Monzese (Milano) " Ladi Lorenzo cambia sede e lo fa grazie a una rete a supporto che ha creduto nel progetto, portato avanti da anni dall' associazione Lorenzo Perrone . Da oggi l'Alp ..."Ho cominciato a giocare da piccolo, nella squadra prima delle scuole elementari e poi in quella delle medie ma, più di tutto, giocavo al campetto dietromia aMonzese. Quando ho ...Supporto psicologico, centro di ascolto, consulenza legale tra i servizi offerti nella palazzina comunale dismessa in via Milano. Triplicati i servizi di trasporto ...Una gara per cuori forti tra due squadre affamate di punti, il primo tempo agli ospiti, poi l'orgoglio del Cologno ...