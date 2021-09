Bollettino 27 settembre 2021: i dati del lunedì (Di lunedì 27 settembre 2021) In calo curva contagi rispetto a lunedì scorso. L’Emilia Romagna la regione con il maggior numero contagi nel Bollettino 27 settembre 2021 Continuano a scendere i dati relativi al numero dei contagiati, come confermato dal Bollettino del 27 settembre 2021. Dall’ultimo report risulta che nelle ultime ore il numero dei nuovi contagiati è pari a 1.772, 635 in meno rispetto ai 2.407 dello scorso lunedì. Il numero dei decessi è pari a 45, 2.892 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore leggermente in aumento il numero dei ricoveri nei reparti di degenza a causa delle pochissime dimissioni durante il weekend. La regione con il maggior numero di contagi è l’Emilia Romagna con 289 nuovi positivi, a seguire la Sicilia con 227, il Lazio con ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021) In calo curva contagi rispetto ascorso. L’Emilia Romagna la regione con il maggior numero contagi nel27Continuano a scendere irelativi al numero dei contagiati, come confermato daldel 27. Dall’ultimo report risulta che nelle ultime ore il numero dei nuovi contagiati è pari a 1.772, 635 in meno rispetto ai 2.407 dello scorso. Il numero dei decessi è pari a 45, 2.892 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore leggermente in aumento il numero dei ricoveri nei reparti di degenza a causa delle pochissime dimissioni durante il weekend. La regione con il maggior numero di contagi è l’Emilia Romagna con 289 nuovi positivi, a seguire la Sicilia con 227, il Lazio con ...

