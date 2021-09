Benevento, Baselice: denunciate due donne per truffa e favoreggiamento personale (Di lunedì 27 settembre 2021) Benevento, Baselice: Avevano pubblicato un falso annuncio di vendita di un box in alluminio su un noto social network e un malcapitato acquirente aveva versato oltre mille euro su una carta di credito. I Carabinieri della Stazione di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà due donne Leggi su 2anews (Di lunedì 27 settembre 2021): Avevano pubblicato un falso annuncio di vendita di un box in alluminio su un noto social network e un malcapitato acquirente aveva versato oltre mille euro su una carta di credito. I Carabinieri della Stazione di, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà due

Advertising

antonellaa262 : Benevento, Baselice: Avevano pubblicato un falso annuncio di vendita di un box in alluminio su un noto social netwo… - ilvaglio1 : Arrestate due donne per una truffa a Baselice #truffa #online #carabinieri #Baselice #benevento - anteprima24 : ** #Baselice, i carabinieri denunciano madre e figlia per #Truffa e favoreggiamento ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Baselice Famiglia afghana ospite a Cerreto Sannita, protocollo tra Prefettura e Caritas ...spiegato ancora il prefetto di Benevento - pronti a fornire il proprio contributo per supportare le famiglie'. Per questo motivo 'in vista di ulteriori arrivi e prossimi arrivi, i sindaci di Baselice,...

Baselice - La denuncia di Cormano: parco Eolico, la sicurezza dei bambini è un optional. Possibile strage Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Cormano Andrea Consigliere Comunale di Baselice, Medico Chirurgo - Presidente ISDE Benevento: 'A Baselice, sarà realizzato un parco eolico con seri problemi di sicurezza. È in pericolo la vita dei bambini e dei cittadini delle contrade e di tutti coloro che percorrono le strade ...

Baselice, i carabinieri denunciano madre e figlia per truffa e favoreggiamento anteprima24.it Denunciate due donne per truffa e favoreggiamento personale I Carabinieri di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà due donne del napoletano, una 22enne e sua madre 55enne, gi ...

Ospitalità ai rifugiati afghani, intesa Prefettura-Caritas di Cerreto Non si tratta però dell'unica iniziativa in favore dei rifugiati. Diverse manifestazioni di disponibilità sono pervenute alla Prefettura da parte di associazioni, privati cittadini e amministratori lo ...

...spiegato ancora il prefetto di- pronti a fornire il proprio contributo per supportare le famiglie'. Per questo motivo 'in vista di ulteriori arrivi e prossimi arrivi, i sindaci di,...Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Cormano Andrea Consigliere Comunale di, Medico Chirurgo - Presidente ISDE: 'A, sarà realizzato un parco eolico con seri problemi di sicurezza. È in pericolo la vita dei bambini e dei cittadini delle contrade e di tutti coloro che percorrono le strade ...I Carabinieri di Baselice, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato in stato di libertà due donne del napoletano, una 22enne e sua madre 55enne, gi ...Non si tratta però dell'unica iniziativa in favore dei rifugiati. Diverse manifestazioni di disponibilità sono pervenute alla Prefettura da parte di associazioni, privati cittadini e amministratori lo ...