Banca Generali acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) – Banca Generali ha comunicato che si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie al servizio delle Politiche di remunerazione e incentivazione, autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo scorso 22 aprile 2021. Nell'ambito della summenzionata delega approvata dall'Assemblea degli azionisti, il Gruppo Bancario ha acquistato complessivamente 700.000 azioni proprie al prezzo medio di 37,1205 euro per azione, per un controvalore complessivo di 25.984.331,60 euro. A seguito degli acquisti effettuati, Banca Generali detiene un totale 2.219.469 azioni proprie, pari all'1,90% del capitale sociale.

