Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 26 settembre 2021

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 27 settembre 2021)TV: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Da Grande ha totalizzato in media 2196 spettatori (12.02% di share); su Canale5 la puntata della nuova edizione di Scherzi a parte ha avuto in media 3043 spettatori (share 17.28%). Su Italia1 il film San Andreas ha ottenuto 1295 spettatori (6.46%) nella prima parte e 433 (3.87%) nella seconda; su Rai2 l’episodio del telefilm NCIS Los Angeles ha totalizzato 1232 spettatori (5.49%), poi quello di NCIS New Orleans 1283 (6.00%); su Rai3 il film Il Ponte delle Spie ha intrattenuto 1116 spettatori (5.20%); su Rete4 il programma di attualità ...