Verissimo, Diletta Leotta rompe il silenzio sulla storia con Can Yaman: “Ora vi dico come stanno le cose” (Di domenica 26 settembre 2021) Ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo su Canale 5, Diletta Leotta ha finalmente fatto chiarezza sulla sua reolazione con Can Yaman. Della coppia hanno parlato le maggiori testate di cronaca rosa per tutta l’estate. Tuttavia ormai i due sembrano lontani. Ma è davvero così? “È stato un sogno, una favola. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto bello”, ha raccontato la conduttrice sportiva. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”, ha aggiunto. Poi, senza girarci troppo intorno: “Forse le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata disu Canale 5,ha finalmente fatto chiarezzasua reolazione con Can. Della coppia hanno parlato le maggiori testate di cronaca rosa per tutta l’estate. Tuttavia ormai i due sembrano lontani. Ma è davvero così? “È stato un sogno, una favola. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme. Siamo tutti e due molto passionali, forse lui anche più di me, ed è stato tutto molto bello”, ha raccontato la conduttrice sportiva. “La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”, ha aggiunto. Poi, senza girarci troppo intorno: “Forse le ...

