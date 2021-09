Scherzi a parte, San Andreas o Love on ice? La tv del 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima serata in tv, domenica 26 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Da Grande”. In diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti danno vita a due show unici, in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Se il destino lo vorrà”: il fratello adottivo di Callen, Raymon e sua moglie Paula, vengono arrestati al confine per contrabbando di metanfetamine. Del caso si occupa Callen. Deeks è preoccupato per il suo futuro… Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Per la prima serata in tv, domenica 26su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Da Grande”. In diretta dallo Studio Mecenate 2000 di Milano, canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance, approfondimenti danno vita a due show unici, in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Se il destino lo vorrà”: il fratello adottivo di Callen, Raymon e sua moglie Paula, vengono arrestati al confine per contrabbando di metanfetamine. Del caso si occupa Callen. Deeks è preoccupato per il suo futuro… Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”. Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di ...

