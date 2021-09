“Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud”: Conte illustra i progetti del M5S (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA – “Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. Significa adoperarsi affinché che non esistano più oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono meno di 9 euro lordi l’ora. Si traduce nel fatto che durante la pandemia quasi 4 milioni di persone sono riuscite a far fronte alla povertà assoluta. Tra cui minori e disabili. Vuol dire che quest’anno nel Mezzogiorno sono stati già stipulati quasi 600mila nuovi contratti”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 settembre 2021) ROMA – “dial Sud. Non sono solo parole. Sonoal centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle. Significa adoperarsi affinché che non esistano più oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori che prendono meno di 9 euro lordi l’ora. Si traduce nel fatto che durante la pandemia quasi 4 milioni di persone sono riuscite a far fronte alla povertà assoluta. Tra cui minori e disabili. Vuol dire che quest’anno nel Mezzogiorno sono stati già stipulati quasi 600mila nuovi contratti”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook il leader del M5S, Giuseppe(foto). L'articolo L'Opinionista.

