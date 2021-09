Regno Unito, tensione e code alle pompe di benzina a causa della mancanza e di carburante. E a Chicheste scoppia la rissa tra automobilisti (Di domenica 26 settembre 2021) Lite alla stazione di rifornimento della città inglese di Chicheste, nel west Sussex. È accaduto venerdì 24 settembre, un vero e proprio giorno nero per la crisi dei trasporti, accentuata da quella energetica, che ha colpito il Regno Unito, dove migliaia di persone si sono ritrovate in coda nei distributori e negli aeroporti. A causa della persistente penuria di camionisti sono iniziate a calare le scorte di carburanti nel Paese e il colosso Bp ha chiuso o ridotto l’erogazione di benzina e diesel in circa 100 stazioni di servizio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Lite alla stazione di rifornimentocittà inglese di, nel west Sussex. È accaduto venerdì 24 settembre, un vero e proprio giorno nero per la crisi dei trasporti, accentuata da quella energetica, che ha colpito il, dove migliaia di persone si sono ritrovate in coda nei distributori e negli aeroporti. Apersistente penuria di camionisti sono iniziate a calare le scorte di carburanti nel Paese e il colosso Bp ha chiuso o ridotto l’erogazione die diesel in circa 100 stazioni di servizio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

