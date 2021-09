Napoli, Spalletti: “Dobbiamo ancora crescere, la gente si aspetta tanto da noi” (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 degli azzurri a contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Abbiamo già perso contro il Benevento quest’anno, quindi siamo già usciti sconfitti. Dobbiamo migliorare ancora la nostra qualità sulla trequarti. Abbiamo la possibilità di chiudere le partite, cosa che oggi non abbiamo fatto. Potevamo stanarli sul 3-0, non l’abbiamo fatto e potevamo rischiare. Primi in classifica? Dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità e possibilità di crescita. La gente si aspetta tanto da noi. Quando prendi un tiro in porta o un gol si può reagire male, bisogna stare sul pezzo, migliorare dal ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il tecnico delLucianoha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 degli azzurri a contro il Cagliari. Ecco le sue parole: “Abbiamo già perso contro il Benevento quest’anno, quindi siamo già usciti sconfitti.migliorarela nostra qualità sulla trequarti. Abbiamo la possibilità di chiudere le partite, cosa che oggi non abbiamo fatto. Potevamo stanarli sul 3-0, non l’abbiamo fatto e potevamo rischiare. Primi in classifica?, c’è potenzialità e possibilità di crescita. Lasida noi. Quando prendi un tiro in porta o un gol si può reagire male, bisogna stare sul pezzo, migliorare dal ...

