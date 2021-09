Milano, tensione alla manifestazione no green pass: le forze dell’ordine bloccano i no vax in Duomo (Di domenica 26 settembre 2021) Un gruppo di circa 1.500 persone partecipanti alla manifestazione No green pass a Milano ha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere in piazza Duomo dove era in corso il comizio di Giorgia Meloni. Scontri e contatti tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine che hanno bloccato il gruppo prima di palazzo Reale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Un gruppo di circa 1.500 persone partecipantiNoha tentato di forzare il cordone della polizia per accedere in piazzadove era in corso il comizio di Giorgia Meloni. Scontri e contatti tra alcuni manifestanti e leche hanno bloccato il gruppo prima di palazzo Reale L'articolo proviene da Inews.it.

