Mario Merola ricordato con commozione a Domenica In | Francesco Merola e Mara Venier in lacrime

A Domenica In va in scena un commosso ricordo al grande Mario Merola, uno degli ultimi baluardi della "sceneggiata". In studio con Mara Venier è presente il figlio del cantante e attore, Francesco Merola, che non trattiene l'emozione rivedendo in una clip gli ultimi giorni di vita di papà Mario, scomparso nel 2006. In lacrime anche la conduttrice, che ricorda come sia venuta a conoscenza della dolorosa notizia. Il ricordo di Mario Merola a Domenica In Mario Merola, il re della "sceneggiata" e uno degli ultimi baluardi di questo genere di rappresentazione popolare, viene ...

