Marino non sta più zitto e fa bene | ' Il Pd di Gualtieri ha ricandidato gli stessi che mi tradirono'

'Partiamo da Roberto Gualtieri. Ha definito un errore inviare i consiglieri da un notaio per far decadere il sindaco. Ma il Pd ha ricandidato sia alle Regionali che alle Amministrative gli stessi che ...

fattoquotidiano : ELEZIONI ROMA #IgnazioMarino non si è dimenticato di chi l’ha fatto fuori nel 2015 #25settembre #edicola - Benjo36888305 : @repubblica @concitadeg Spiegazione per chi si ostina a vedere le cose come sono e non come si è deciso che siano.… - rial_marino : RT @gitmehandemiyy_: NON MI SENTO BENE - globalistIT : - Frankcapoccia3 : @AldoSciara ricandidare molti esponenti PD protagonisti della cacciata di Marino non è stata una gran mossa -