Luis Alberto assicura | «Oggi vedrete la migliore versione di me stesso»

(Di domenica 26 settembre 2021)ha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Roma, match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue paroleha parlato a Dazn nel pre partita di Lazio Roma , match valido per la sesta giornata di campionato. Le sue parole DERBY – «Dobbiamo vincere per il popolo laziale giocare il nostro calcio e fare quello che sappiamo fare» FORMA – «vedremo il migliorè una partita diversa, siamo tutti diversi, sono fiducioso che alla fine andrà tutto a favore della Lazio» PEDRO O FELIPE ANDERSON – «E’ uguale. Penso che Pedro è diverso rispetto a Felipe Anderson ma nell’uno contro uno è devastante. L’importante che la squadra giochi come il mister vuole. Speriamo chesia un match per la ...

L'ultima doppietta di Luis Alberto in Serie A è arrivata contro la Roma nel gennaio 2021, nella vittoria per 3 - 0 della Lazio " in totale il centrocampista biancoceleste ha realizzato tre reti ...Luis Alberto is confident Lazio will have 'a great match' against Roma and show what they can do. 'There are no excuses in a derby.' ...Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Lazio e Roma. Lo spagnolo ha detto: "È un derby, una partita da vincere a tutti i costi per noi e per il popolo laziale. Dobbiamo gio ...