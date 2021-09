Live Lazio - Roma 2 - 1 | Ibanez di testa riapre un derby favoloso

Advertising

SkySport : #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - siamo_la_Roma : ?? Si riparte all'Olimpico! #SerieA #LazioRoma 2-1 #ASRoma - corgiallorosso : LIVE Lazio-Roma 2-1 (10' Milinkovic, 19' Pedro, 41' Ibanez) – Inizia la ripresa - zazoomblog : Diretta Lazio-Roma 2-0 live palo di Zaniolo. Biancocelesti avanti con Milinkovic e Pedro - #Diretta #Lazio-Roma… - infoitsport : Lazio-Roma, la MOVIOLA LIVE: giusto il giallo a Rui Patricio sul 1° gol. Zaniolo chiede un rigore prima del gol di… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Per il Var non è rigore e quindi gol convalidato alla19': RADDOPPIO! 19 minuti di fuoco, ritmi altissimi, cambi di fronte continui, ma ad approfittarne sono i biancocelesti. Contropiede ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Olimpico',e Roma si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiRoma 2 - 1 MOVIOLA 1 ...Oggi Teleischia trasmetterà la terza serata del Procida Film Festival in tv alle 21.30. La serata sarà visibile in Campania e nel basso Lazio sul canale 89 del digitale terrestre. Per chi si ...Con Pellegrini squalificato spazio a El Shaarawy dal primo minuto. Titolare anche l'ex della partita Pedro, lo scorso anno in gol con la maglia giallorossa.