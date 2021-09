Lazio, Sarri: «Derby non è gara normale, mi intriga tantissimo» (Di domenica 26 settembre 2021) “Con una buona prestazione avremo più possibilità di fare risultato. Giocheremo contro una squadra forte, non sarà una gara normale, è il Derby di Roma e di conseguenza una delle gare più importanti in Europa. Questa partita mi intriga tantissimo, dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe grandioso”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del Derby di campionato con la Roma. “È un onore far parte di questa gara, tutti sognano di poterla giocare. È plausibile che la gara di Milano abbia lasciato qualche scoria, è normale perdere delle partite e ci devono essere delle reazioni. La squadra è bella viva e si sta allenando bene, c’è qualcosa che ci sta ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) “Con una buona prestazione avremo più possibilità di fare risultato. Giocheremo contro una squadra forte, non sarà una, è ildi Roma e di conseguenza una delle gare più importanti in Europa. Questa partita mi, dare una soddisfazione al popolo laziale sarebbe grandioso”. Lo ha detto il tecnico dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia deldi campionato con la Roma. “È un onore far parte di questa, tutti sognano di poterla giocare. È plausibile che ladi Milano abbia lasciato qualche scoria, èperdere delle partite e ci devono essere delle reazioni. La squadra è bella viva e si sta allenando bene, c’è qualcosa che ci sta ...

