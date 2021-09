Juventus-Sampdoria 3-2 | le pagelle | seconda vittoria consecutiva | Allegri può finalmente sorridere FOTO

(Di domenica 26 settembre 2021)una prestazione da. La squadra di Massimilianotrova continuità e recupera posizioni in classifica, è arrivato un successo senza particolari problemi contro la. La compagine di D’Aversa si è ritrovata in partita solo alla fine del primo tempo, nella ripresa i bianconeri hanno chiuso i conti. Partenza sprint per lache passa in vantaggio dopo appena 10 minuti, il protagonista è Dybala che con un sinistro perfetto supera Audero. Al 20? lo stesso argentino è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio. La squadra ditrova il raddoppio con Bonucci su calcio di rigore, al 44? Yoshida riapre il match di testa. Nella ripresa il tema del match non cambia e latrova il 3-1 con Locatelli. Nel ...

TORINO - La partita di Paulo Dybala contro la Sampdoria è durata poco più di 20 minuti. L'argentino aveva realizzato la rete dell'1 - 0 ma poi è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare alla regione posteriore della coscia ...