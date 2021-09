Il team di Dayane Mello rilascia un comunicato choc dopo lo stupro de La Fazenda: retroscena da brividi (Di domenica 26 settembre 2021) Anche lo staff di Dayane Mello conferma l’abuso sessuale avvenuto durante La Fazenda, svelando degli agghiaccianti dettagli inediti sull’aguzzino Nego do Borel e la produzione del reality show in Brasile. Il team di Dayane Mello rilascia un comunicato choc Ieri sera abbiamo assistito a un’edizione triste e assurda. Nonostante l’espulsione del partecipante che ha messo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 settembre 2021) Anche lo staff diconferma l’abuso sessuale avvenuto durante La, svelando degli agghiaccianti dettagli inediti sull’aguzzino Nego do Borel e la produzione del reality show in Brasile. IldiunIeri sera abbiamo assistito a un’edizione triste e assurda. Nonostante l’espulsione del partecipante che ha messo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Feffe1992 : RT @alem952: @daymelloreal Siete il team più inutile. Il vostro cliente, si Dayane è vostro cliente, si trovata praticamente SEQUESTRATA e… - wishingstar94 : RT @Scorzadilimone: • A Dayane viene permesso di fare il bagno in piscina, con il cloro che cancella le tracce • Viene effettuata una puliz… - blogtivvu : Il team di Dayane Mello rilascia un comunicato choc dopo lo stupro de La Fazenda: retroscena da brividi… - x_juanstylvato5 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello molesatata in diretta tv, La Fazenda rompe il silenzio: “Video spediti ad un team” - Rovieira110 : RT @StraNotizie: Dayane Mello molesatata in diretta tv, La Fazenda rompe il silenzio: “Video spediti ad un team” -