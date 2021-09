Highlights e gol Pro Patria- Padova 1-2, Serie C 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Pro Patria- Padova 1-2, sfida valida per la quinta giornata della Serie C 2021/2022. Primo tempo terminato con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Pierozzi allo scadere, ma nella seconda frazione la squadra di Mandorlini ribalta il risultato con Valentini e Monaco. I biancorossi rimangono così in testa alla classifica a punteggio pieno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ilcon glie i gol di Pro1-2, sfida valida per la quinta giornata della. Primo tempo terminato con i padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Pierozzi allo scadere, ma nella seconda frazione la squadra di Mandorlini ribalta il risultato con Valentini e Monaco. I biancorossi rimangono così in testa alla classifica a punteggio pieno. SportFace.

Advertising

acmilan : Maldini's historic header and Díaz's close-range clincher: enjoy the highlights ???? Lo storico colpo di testa di D… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Inter 6 bellissima ???? Rivediamo tutti i gol della partita di San Siro ?? - FIGCfemminile : ?? Margherita #Monnecchi ?? ??? Un 'coast to coast' in piena regola e la gioia per il primo gol in #SerieAFemminile… - filadelfo72 : Highlights Sassuolo-Salernitana 1-0: Video Gol 6ª Giornata di Serie A - sportli26181512 : Rayo Vallecano-Cadice 3-1: Finisce 3-1 la sfida tra Rayo Vallecano e Cadice, match valido per la settima giornata d… -