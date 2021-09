Exit poll elezioni in Germania, Merkel tiene. Strada in salita per rosso-verde-rosso (Di domenica 26 settembre 2021) Socialdemocratici (Spd) al 26%, cristianodemocratici (Unione di Cdu e Csu) al 24%, Verdi al 14,5%. Questi i risultati degli Exit poll della televisione tedesca Zdf alle odierne elezioni per il rinnovo del Bundestag. I liberaldemocratici (Fdp) sono al 12%, l'estrema destra di Alternative fue Deutschland al 10% e il partito di Sinistra (Linke) al 5%, la soglia di sbarramento. I tre candidati a succedere ad Angela Merkel (Cdu) alla Cancelleria sono Olaf Scholz (Spd), Armin Laschet (Cdu) e Annalena Baerbock (Verdi).Strada in salita, in sostanza, per un'alleanza rosso-verde-rosso secondo gli Exit poll pubblicati dalla Zdf: una coalizione Spd-Verdi-Sinistra si fermerebbe a ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 settembre 2021) Socialdemocratici (Spd) al 26%, cristianodemocratici (Unione di Cdu e Csu) al 24%, Verdi al 14,5%. Questi i risultati deglidella televisione tedesca Zdf alle odierneper il rinnovo del Bundestag. I liberaldemocratici (Fdp) sono al 12%, l'estrema destra di Alternative fue Deutschland al 10% e il partito di Sinistra (Linke) al 5%, la soglia di sbarramento. I tre candidati a succedere ad Angela(Cdu) alla Cancelleria sono Olaf Scholz (Spd), Armin Laschet (Cdu) e Annalena Baerbock (Verdi).in, in sostanza, per un'alleanzasecondo glipubblicati dalla Zdf: una coalizione Spd-Verdi-Sinistra si fermerebbe a ...

Advertising

you_trend : ???? Elezioni in #Germania, differenza tra media exit poll ZDF e ARD e in parentesi la media pre-voto di Politico SP… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania, possibili coalizioni (maggioranza a 379 seggi): SPD+Verdi+FDP: 434 SPD+CDU/CSU: 413 SPD+… - you_trend : ???? Elezioni in #Germania: ecco lo storico dei risultati elettorali dal 1949 al 2021 (i dati di oggi sono gli exit p… - ultimora_pol : #Elezioni #Germania Secondo l'exit poll di Infratest dimap, il partito regionalista e social-liberale SSW|G/EFA en… - lmisculin : Ed eccoci qui a commentare (gli exit poll del) le elezioni in Germania -